مصر تتقدم للمركز 54 فى مؤشر العلامة التجارية للدول

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وجاءت مصر فى المؤشر الصادر عن شركة "فيوتشر براند" فى نوفمبر 2020، محتلة المركز الـ 54 عالميًّا فى 2020، مقارنة بالمركز الـ 55 فى 2019، من بين 75 دولة.
وأوضح الإنفوجراف أن مؤشر "العلامة التجارية للدول" يقيس مدى جاذبية الدول وتأثيرها، وقدرتها على بناء علامة تجارية قوية لها، كما يقيس رغبة الأفراد فى زيارة دولة ما، أو العيش بها، أو الاستثمار فيها، أو شراء سلع وخدمات منها، بالإضافة إلى إدارتها لأزمة فيروس كورونا.
ويرتب المؤشر الدول وفقًا لـ 6 أبعاد رئيسة، وهى: السياحة، والتصنيع، والثقافة والتراث، ومنظومة القيم، وفرص الأعمال المحتملة، وجودة الحياة.
حيث يُقيِّم بُعد "التصنيع" مدى جودة منتجات الدولة وتفردها وإقبال الأفراد عليها، أما بُعد "السياحة" فهو يُقيِّم عوامل الجذب، وقيمة المال، ودرجة الإقبال السياحى، والمنتجعات والإقامة، والطعام، فيما يركز بُعد "الثقافة والتراث" على التراث والمعالم التاريخية ذات الأهمية والفن والثقافة والمناظر الطبيعية، ويتناول بُعد "منظومة القيم" الحرية السياسية والتسامح والبيئة الودودة.
كما يُقيِّم بُعد "فرص الأعمال المحتملة" جودة البنية التحتية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وأخيرًا يُقيِّم بُعد "جودة الحياة" الصحة والتعليم ومستوى المعيشة ودرجة الأمان والسلامة والإقامة والدراسة.
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