تحت أعين الرئيس .. صندوق تحيا مصر يدخل موسوعة جينيس بأكبر قافلة إنسانية

مبادرات لا تنتهى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، منها ما يرعاه ومنها ما يدعو إليه، وضمن تلك المبادرات انطلقت أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية، لتدخل بعدها موسوعة جينيس للأرقام القياسية.





وتسلمت القافلة شهادات من مندوب موسوعة جينيس رسميًا خلال احتفالية صندوق تحيا مصر، اليوم الخميس. وأطلقت أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تجول رئيس الوزراء أمام الشاحنات والسيارات المبردة، التى من المقرر أن توزع على جميع محافظات الجمهورية.

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