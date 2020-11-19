صور.. رئيس الرقابة الإدارية يشهد تخرج متدربى برنامج تنمية القدرات

شهد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائبة وعدد من القيادات بمقر الهيئة، اليوم الخميس، مراسم الاحتفال بتخريج متدربى البرنامج الأول لتنمية القدرات والمهارات القيادية للشباب، والذى تم استحداثه ليتلائم مع القيادات الشابة من الكوادر المتميزة علميا وعمليا من القطاعين الخاص والعام.





وجرى تنفيذ البرنامج بالاستعانة بخبراء الموارد البشرية وريادة الأعمال، وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة من 15 حتى 19 نوفمبر‏ 2020، حيث تم استعراض أنشطة ومهام هيئة الرقابة الإدارية وإسهاماتها فى تنمية موارد الدولة ودفع عجلة الاستثمار، والتعريف بمراحل ونتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها، ونبذة عن البنية المعلوماتية للدولة المصرية، والتقوا بعدد من الوزراء والمسؤولين الذين أطلعوهم على دور وزاراتهم فى التنمية المتكاملة وتمويل المشروعات التنموية. وأشار رئيس الهيئة فى كلمته، إلى أن الكوادر المتميزة من الشباب النزيه هى أمل المستقبل وقاطرته إلى التنمية، وأن عنصر اختيار الكفاءات فى شغل الوظائف القيادية عليه عامل كبير فى الارتقاء بالمؤسسات وتطوير أدائها، واستمع إلى كلمة أحد المتدربين بالبرنامج، وهنأهم على اختتام البرنامج التدريبى بنجاح وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم.

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