السيسي يؤكد المسئولية الوطنية العظيمة لجهاز الشرطة  



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية الوطنية العظيمة لجهاز الشرطة عن العديد من المهام الحيوية تجاه الدولة والمواطنين، والتي يجب أن تتم مراعاتها في إطار معايير اختيار الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وانتقاء أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام ومتطلباتها بصورة مجردة وفي إطار من الحيادية والشفافية وذلك لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية الأمنية في المرحلة المقبلة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث حضر الرئيس اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد، وكان في استقبال الرئيس محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية".

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس ناقش عددًا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن وللمشاركة في صون أمن البلاد، لا سيما في ظل ما طرأ على مجال العمل الأمني من تطورات خلال الآونة الأخيرة ارتباطًا بالاحداث العالمية والاقليمية

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