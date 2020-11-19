السيسي: كل قضايا الدولة تتطلب المعرفة العميقة والوعي والفهم الحقيقي 



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، وحضر اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد، وكان في استقباله محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية".

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش عددًا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن وللمشاركة في صون أمن البلاد، لا سيما في ظل ما طرأ على مجال العمل الأمني من تطورات خلال الآونة الأخيرة ارتباطًا بالأحداث العالمية والإقليمية.

وفي هذا السياق، دار حوار مفتوح بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والطلبة الجدد، حيث استمع إلى مدى فهم الطلبة لمختلف الموضوعات الداخلية في مصر، خاصةً تلك المتعلقة بجهود الدولة للنهوض بمنظومة التعليم بشقيه الأساسي والعالي، وكذلك تقديم الخدمات الصحية، والقضاء على الفقر، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وارتباط تلك القضايا الحيوية بتحدي النمو السكاني مقابل معدلات النمو الاقتصادي للدولة، مع دراسة تجارب الدول الاخري المشابهة لمصر، وما حققته من إنجاز تنموي على مدى العقود الماضية بهدف استخلاص الدروس المستفادة.

كما تناول الرئيس اهمية مبدأ سيادة القانون لفرض النظام في جميع جوانب العلاقة بين المواطنين والدولة، مثل قضية مخالفات البناء والمصالحات، ومؤكدًا أن كل قضايا الدولة تتطلب المعرفة العميقة والوعي والفهم الحقيقي لها من منظور الدولة وليس منظور الفرد فقط حتى يتسنى بلورة الفكر السليم ومن ثم المسار الصحيح للتعامل معها.