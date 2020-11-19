نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تنجح فى تحديد مكان إختباء (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة، مقيم بمنطقة مصر الجديدة) وضبطه داخل أحد العقارات بمنطقة التجمع الخامس لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده فى عدد من القضايا أبرزها قضية "الإستيلاء على قروض بنكية" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة مالية بلغت (مليار وثلاثمائة خمسة وأربعون مليون جنيه) ، وكذا مطلوب للتنفيذ عليه فى عدد (2) حكم مستأنف (جنحتين شيك وتبديد) بإجمالى حبس ثلاث سنوات و ستة أشهر ، ومحكوم عليه فى عدد 31 حكم حبس مستأنف "شيكات – تبديد" بإجمالى حبس 59 سنة.
وجاء ضبط المتهم عقب هروبه من محل إقامته بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط رئيس مجلس إدارة شركة خاصة استولى على قروض بنحو 1.4 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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