عروض المصرية للاتصالات .. اعرف تفاصيل عرض WE Friday هذا الأسبوع

ينشر تحيا مصر تفاصيل عروض المصرية للاتصالات التى تقدمها كل جمعة سواء بدقائق أو ميجاباتيس هدية على المكالمات وباقات النت من We ضمن عروض المصرية للاتصالات المستمرة على خطوط الهواتف الذكية.

عروض المصرية للاتصالات



ونشرت المصرية للاتصالات عبرصفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "متفوتش عرض WE Friday مع وي.. عشان هيرجعلك لحد %100 من قيمة اشتراك باقة NITRO كوبونات شراء تقدر تستخدمها في Careem - Patrol Fashion - Mounir Nassif - Virgin Megastore".

تفاصيل عرض المصرية للاتصالات We الجمعة



- هذا العرض متاح للعملاء الحاليين و الجدد عند الإشتراك لأول مره في باقات Nitro للموبايل إنترنت بداية من Nitro 70 وحتي باقة Nitro 450 (3 اشهر).

- يتم منح العرض تلقائياً عند الإشتراك أو تجديد باقات Nitro من خلال (My WE App – فروع WE - USSD).

- يمكن للعميل الإستفادة من القسائم في (Careem – Patrol fashion – Mounir Nassif – Virgin Megastore ).

- يتم استقبال رسالة بكود القسيمة تلقائياً في خلال 48 ساعة من الإشتراك بالباقة.

- يمكن الإستفادة من العرض مرة واحده خلال مدة العرض.

- يتم ترحيل الميجابايتس المتبقية للشهر القادم عند التجديد في الميعاد المحدد.

- يتم تجديد الباقة تلقائياً في حالة وجود رصيد كافي.

- للإشتراك كلم #999* للخطوط المدفوعة مقدماً / داتا.

- للإشتراك كلم #2*888* لعملاء Indigo.

- هذا العرض ساري لمدة أسبوعين.