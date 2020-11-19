مفاجأة في قضية سفاح الجيزة.. العثور على زوجة له على قيد الحياة

نجحت الأجهزة الأمنية في العثور على فتاه تزوجها قذافي فتحي والمعروف إعلاميا بسفاح الجيزة "على قيد الحياة"، حيث انتقلت مأمورية إلى مدينة المنصورة وتبين أن الفتاه على قيد الحياه، وكشفت أن المتهم تزوجها وعقد قرانه عليها لمده 6 أشهر فقط ولكن دون أن يتم الزفاف.
وبينت التحريات أنه تم التوصل إلى إقامة المتهم في مدينة المنصورة لمدة 9 أشهر بعد مغادرته الجيزة، وقبل الذهاب إلى الإسكندرية والإقامة بها وتبين أنها زوجته حتى الأن ولم يطلقها، موضحة أن والد الفتاة رفع عليه دعوى تبديد منقولات زوجيه وصدر ضده حكم قضائي ولكنه اختفى عن مدينة المنصورة حتى كشفت وسائل الإعلام أنه سفاح الجيزة.
يذكر أن الأجهزة الأمنية انتقلت مساء أمس إلى مدينة الإسكندرية وذهبت إلى منطقة العصافرة حيث اعترف المتهم بقتل عاملة لديه ودفنها في مخزن ملكه للأدوات الكهربائية.
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وأضاف المتهم أنه أوهم العاملة برغبته في الزواج منها، وباعت شقتها وأعطائه مبلغ 45 ألف جنيه، وبعد فترة وبسبب تهربه من الزواج، طالبته برد المبلغ فقرر التخلص منها، فذهب بها إلى مخزن العصافرة لكي يعطيها بضاعة مقابل المبلغ، فقام بخنقها ودفنها بملابسها في المخزن، وتمكنت الأجهزة الأمنية في السادسة صباح اليوم من العثور على رفات الفتاة وتم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية.
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