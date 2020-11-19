قالت المحلل السياسي منى لطفي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصر على وجود تزوير في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.
وتابعت خلال اتصال عبر برنامج «زووم»، من نيويورك مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، أن ترامب لديه فرصة أن يرفع دعوى قضائية بشأن الأصوات الانتخابية في ولاية جورجيا التي تمتلك 16 صوتا في المجمع الانتخابي الأمريكي.
وأضافت المحللة السياسية، أن القضاء إذا لم يحسم مسألة تزوير الانتخابات سوف يلجأ إلى مجلس الشيوخ الذي يمتلك به أغلبية ما يؤكد أن القرار الصادر في صالحه.
وأشارت مني لطفي، إلى أن مشكلة الانتخابات الأمريكية لن يكون مدى تأثيرها على أمريكا فقط، لكن على دول العالم، موضحة أنه حال عدم فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية سوف تشهد مجموعة من الولايات حالات عنف مع زيادة انتشار الأسلحة بين العديد من الأمريكيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محلل سياسي: مجلس الشيوخ أمل ترامب الأخير لإثبات فوزه بالانتخابات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.