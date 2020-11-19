محلل سياسي: مجلس الشيوخ أمل ترامب الأخير لإثبات فوزه بالانتخابات الأمريكية

قالت المحلل السياسي منى لطفي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصر على وجود تزوير في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.

وتابعت خلال اتصال عبر برنامج «زووم»، من نيويورك مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، أن ترامب لديه فرصة أن يرفع دعوى قضائية بشأن الأصوات الانتخابية في ولاية جورجيا التي تمتلك 16 صوتا في المجمع الانتخابي الأمريكي.

وأضافت المحللة السياسية، أن القضاء إذا لم يحسم مسألة تزوير الانتخابات سوف يلجأ إلى مجلس الشيوخ الذي يمتلك به أغلبية ما يؤكد أن القرار الصادر في صالحه.

وأشارت مني لطفي، إلى أن مشكلة الانتخابات الأمريكية لن يكون مدى تأثيرها على أمريكا فقط، لكن على دول العالم، موضحة أنه حال عدم فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية سوف تشهد مجموعة من الولايات حالات عنف مع زيادة انتشار الأسلحة بين العديد من الأمريكيين.