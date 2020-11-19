صور .. إعدام أغذية فاسدة وغلق 9 منشآت غير مرخصة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، اليوم الخميس، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بمشتول السوق وأولاد صقر والحسينية، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق.





أسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، منهم 6 منشآت بمركز الحسينية، ومنشأتين بمركز أولاد صقر، ومنشأة بمركز مشتول السوق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقها لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة. وأعدمت الحملة 715 كجم أغذية مختلفة عبارة عن"لحوم، مخللات، خضروات، بوظة، عصائر"، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب61 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير 59 محضرا جنحة صحية للمخالفات المضبوطة. وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل صحة الشرقية على استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين. يأتى بناء على توجيهات الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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