وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبزر الضوابط من بينها تدشين مجموعات التقوية بالمعاهد العادية والنموذجية خلال العام الدراسى الجارى، كما أن المجموعات اختيارية فى جميع المواد الدراسية ولجميع الصفوف. وشملت الضوابط إعفاء جميع الحالات من المصروفات، وتحدد المدة الزمنية لمجموعات التقوية بواقع 60 دقيقة للحصة وبحد أقصى حصتين أسبوعيا لكل مادة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف .. لأول مرة تطبيق مجموعات التقوية فى المعاهد الأزهرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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