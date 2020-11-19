نائبة بالشيوخ: تعديل إعانات الطوارئ للعمال تحمى الفئات المتضررة من كورونا 

وأضافت مساعد رئيس حزب الوفد، أن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات فى قانون إعانات الطوارئ للعمال، يأتى فى إطار حزمة القرارات التى أصدرتها الدولة مؤخرا لدعم الفئات المتضررة من جائحة كورونا، سواء العمالة غير المنتظمة أو بعض القطاعات المتعلقة بالتشغيل.
وتابعت: على سبيل المثال قطاع السياحة من أكثر القطاعات التى تتأثر بالأحداث أيا كانت طبيعتها، وخلال هذه الفترة شهد القطاع تضرر بالغ انعكس على العاملين والقائمين على المنظومة، وبالتالى قرار الحكومة بالموافقة على تعديل إعانات الطوارئ للعمال، سيكون له دور كبير فى رفع الضرر عن هذه الشريحة من المجتمع.
وأشارت رئيس اللجنة النوعية للسياحة بحزب الوفد، إلى أن القرار يساعد الشركات السياحية بصورة كبيرة فى تخفيف العبء عنها وتقليل نسبة الخسارة جراء توقف التشغيل، وفى إطار الجهود المبذولة لدعم كافة قطاعات الدولة.
وأضافت: "هذا القرار أقل ما يوصف به بأنه قرار إيجابى من دولة حريصة على مصلحة المواطنين لشريحة محدودى الدخل والبسطاء".
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