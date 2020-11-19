وزيرا النقل والشباب يودعان المشاركين فى الفوج الأول من قطار الشباب

حرص المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، على توديع الشباب المشاركين فى الفوج الأول من مشروع قطار الشباب للأقصر وأسوان الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة.





والتقى الوزيران بمجموعة من الشباب المشاركين بالقطار، قبل توجههم من محطة مصر بالسكك الحديدية إلى مدينتى الأقصر وأسوان، لتنفيذ البرنامج المحدد لهم من قبل وزارة الشباب والرياضة، حيث يشارك فى الفوج الأول من قطار الشباب للأقصر وأسوان 420 شابًا وفتاة قدموا للاشتراك فى الفوج الأول من القطار، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأكد وزير النقل أن هذه المبادرة، تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب، وإطلاعهم بمعالم مصر التاريخية، وفى إطار التكامل بين وزارات الحكومة المختلفة.

وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، لتأمين وسلامة جميع الركاب، مضيفا أنه تم بعد التنسيق بين الوزارتين لتشغيل قطارات الشباب، ضمن برنامج "اعرف بلدك"، خلال الفترة من 19/11/2020 حتى 7/4/2021 بمعدل قطارين أسبوعيا فى الاتجاهين من القاهرة إلى الأقصر وأسوان والعكس، وهى قطارات درجة ثانية مكيفة أسبانى، ليبلغ إجمالى عدد الرحلات 40 رحلة ذهاب وعودة.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية المشروعات التى تنفذها الوزارة للنشء والشباب، والتى تتيح لهم التعرف على المعالم السياحية والأثرية، التى تتميز بها مصر عن مختلف دول العالم، بما يعزز قيم الانتماء والولاء لديهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، من خلال استخدام المطهرات والمعقمات، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، كون سلامة الشباب المشاركين وصحتهم فى مقدمة أولويات الوزارة.

وأعرب الوزيران عن خالص تمنياتهما بسلامة الوصول، للشباب المشاركين بالفوج الأول بمشروع قطار الشباب، والاستمتاع بفترة إقامتهم بالأقصر وأسوان، والتعرف على عراقة وحضارة الآثار المصرية التى تتميز بها المدينتان.