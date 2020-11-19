«الصحة» تحذر من الأماكن المغلقة والتهوية غير الجيدة: مناخ جيد لانتقال عدوى كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان من التجمعات العائلية التى يكثر فيها تعداد الأفراد، وقالت الوزارة: "التجمعات فى ظل الأجواء الباردة فى أماكن مغلقة خطرا داهم ما يسهل انتشار وانتقال عدوى كورونا". وقالت الوزارة: "عند الاضطرار إلى استقبال الضيوف فى المنازل يفضل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية"، وتابعت: "يجب ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعى". وأوضحت وزارة الصحة، أن الأماكن المغلقة التهوية وغير الجيدة مناخ جيد لانتقال عدوى كورونا. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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