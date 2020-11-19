انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد في بيانها عن حالة الطقس المتوقعة.. كتل هوائية باردة وأمطار غزيرة ورعدية تضرب عدد من المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عن الهيئة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال ال24 ساعة المقبلة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدد كبير من محافظات الجمهورية خلال ال24 ساعة المقبلة، ليكون طقس الساعات المقبلة هو ذروة موجة الطقس السيئ الذي تتعرض له البلاد، كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن وصول كتل هوائية باردة من أوروبا وهو ما يؤدي إلى الإحساس ببرودة الطقس، وسوف نقوم خلال السطور الآتية بيان حالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020.

حالة الطقس المتوقعة خلال ال24 ساعة المقبلة:-

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2020، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس الجمعة نهاراً طقس لطيف على محافظات القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مع نشاط للرياح، يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كذلك فمن المتوقع سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية وهي محافظات الإسكندرية، مطروح، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش.

تكون من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.

أما حالة الطقس ليلاً فهو طقس بارد على القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، يكون مائل للبرودة على جنوب سيناء.