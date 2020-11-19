عروض البنك الأهلي المصري عند استخدام بطاقات ميزة في الجمعة البيضاء

أعلن البنك الأهلي المصري عن عروض عند استخدام بطاقات ميزة في الجمعة البيضاء، وذلك للتشجيع على الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات البنك الأهلي المصري الإئتمانية، لذا يوضح تحيا مصر كل ماتريدون معرفته عن العرض المتاح من البنك الأهلى المصري عند استخدام البطاقات الائتمانية. ونشر البنك الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "15٪ كاش باك لما تشتري ببطاقة ميزة البنك الاهلي المصري حتي نهاية نوفمبر أو نفاذ الكمية". اقرأ أيضًا.. وظائف البنك الأهلي المصري الجديدة نوفمبر 2020 تحيا مصر يقدم تفاصيلها



شروط البنك الأهلي المصري على عرض الجمعة البيضاء

إليكم كافة شروط البنك الأهلي المصري على عرض الجمعة البيضاء على النحو التالي: إليكم كافة شروط البنك الأهلي المصري على عرض الجمعة البيضاء على النحو التالي: - للاستفادة من العرض اشترى بحد ادنى 750جم.

- العرض ساري مرة واحدة فقط للبطاقة .

- الحملة سارية من 10 نوفمبر2020 وحتي نهاية الشهر أو حتي نفاذ الكمية.

- سيتم إضافة قيمة الكاش باك خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠ على بطاقة ميزة الخاصة بك.



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