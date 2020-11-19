طارق الخولى لـ تحيا مصر: الدبلوماسية الرئاسية أعادت التوازن للمنطقة.. والرئيس السيسي أوقف محاولات القوى الإقليمية التى حاولت السيطرة على البلدان العربية

قال الناب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب:" لقد استطاع الرئيس السيسي أن يوقف طمع وشطط وجنون بعض القوى الإقليمية، التى حاولت النيل من المنطقة، واحتلال بعض البلدان العربية، والسيطرة عليها عن طريق المليشيات الإرهابية، وتمكنت الدبلوماسية الرئيسية أن تقضى على تلك المحاولات، وأن تفرض إرادة الدول الوطنية، وتعيد التوازن لهذه المنطقة.

واستكمل حديثه:" إن الرئيس السيسى وفقًا للمعايير الدبلوماسية، تمكن من تحقيق انتصارات كبيرة جدًا، وإذا أردنا تأمل المشهد ونقيمة بشكل صحيح، علينا النظر أولًا أين كانت مصر دبلوماسيًا، قبل تولى الرئيس السيسي، وأين هى الآن".

وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مصر كانت عضويتها مجمدة من قبل الاتحاد الأفريقى، وكانت تواجه عقبات شديدة على المستوى الدبلوماسي، تتمثل فى محاولات النيل المتكررة من قرارها الوطنى، وذلك خلال حكم الجماعة.

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وأضاف الخولى قائلًا:" الدبلوماسية الرئاسية لعبت دورًا فى عودة مصر إلى مكانتها الإقليمية، وخلال تواجدى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية لمدة 5 سنوات كنت شاهدًا على هذا التقدم الكبير.