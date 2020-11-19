عاجل.. الداخلية : مد فترة تركيب الملصق الإلكترونى حتى 31 ديسمبر

وأهابت الوزارة بالمواطنين مالكى المركبات بجميع أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.

وتواصل الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكل أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها "ذات ملصق إلكترونى"، واستلام الملصق وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

وذكرت الوزراة أنه يتم استخدام الخدمة على النحو التالى :-

- تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg .

- اختيار خدمات المركبات.

- اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى.

- سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

وأوضحت أنه يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيراً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.