الاعتداء على الوحدة المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوى بشرق القاهرة وتحرير محضر

تعرض عدد من أفراد الوحدة المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوى بشرق القاهرة - أثناء عملهم بإحدى شوارع مدينة نصر بجوار النادى الأهلى - للاعتداء من قبل مجهولين، عقب اصطدام سيارة ملاكى بسيارة الوحدة المتنقلة، حيث تشاجر على إثرها ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون السيارة مع الفريق.





وخلال النقاش مع مستقلى السيارة الملاكى، رفضوا حضور الشرطة، وطلبوا تعويضا فوريا، فيما تجمع ثلاثة أشخاص آخرين مجهولين، واعتدوا على فريق الوحدة، وأحدثوا بعض الإصابات بمسعف الوحدة، كما حاولوا الاعتداء على سيارة الوحدة.

وعلى الفور، أبلغ فريق الوحدة المتنقلة الشرطة، حيث حضرت نقطة شرطة الشروق، وحررت تقريرا بالواقعة وحالة السيارة الخاصة بالوحدة، كما اصطحب الفريق المسعف إلى مستشفى هليوبوليس لتوقيع الكشف الطبى.

كما توجه الفريق إلى قسم شرطة مدينة نصر، حيث تم تحرير محضر، وحجز أحد المتعدين بالضرب بعد هروب الآخرين والسيارة الملاكى، وتم توجيه جنحة ضرب للمتهم لحين عرضه على النيابة، كما تم تكليف محامى من الوزارة بالذهاب إلى النيابة، لاستكمال الإجراءات.

وتم عرض المتهم بالنيابة المسائية وتم إخلاء سبيله، وقيدت القضية جنحة برقم 45360 لسنة 2020 جنح مدينة نصر، ويتم متابعتها حتى يتم تحديد جلسة لها والحضور للادعاء المدنى بها، ومطالبة بالتعويض للاعتداء على المسعف وعلى السيارة.