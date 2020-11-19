قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك احتمالية حدوث مرحلة أخرى من كورونا وليس موجة ثانية كما يطلق عليها لأن الموجة الأولى لم تنتهٍ بعد.





وأضاف حسنى فى حواره لـ "دوت الخليج" أن لقب الموجة الثانية مأخوذ من الإنفلونزا الإسبانية التى انتهت ثم بدأت بالانتشار مرة أخرى، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث فى كورونا لأنها لم تنتهٍ حتى الآن. وأكد أن الزيادة فى أعداد الإصابات مرتبطة بتغير الفصول ومن المعروف أن فصلى الخريف والشتاء تزداد فيهما نشاط الفيروسات، وحذر حسنى من التجمعات فى برودة الجو لأنها تساعد على انتقال الفيروس. وتابع :"الفترة الماضية أعدنا النظر فى البنية الأساسية للمستشفيات، فتم تحديث جميع مستشفيات الصدر والحميات والعزل وتدعيمها بالأجهزة المقطعية لتشخيص الحالات، ثم بدأنا تدريب الأطباء بشكل مكثف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس لجنة كورونا عن الاستعدادات للموجة الثانية : الأولى لم تنته بعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.