فيديو.. رئيس الأركان يحضر المرحلة الرئيسية للتدريب «نسور النيل-1» بالسودان

حضر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية المرحلة الرئيسية للتدريب الجوى المصرى السودانى المشترك "نسور النيل-1" والذى يجرى تنفيذه بإحدى القواعد الجوية بجمهورية السودان.





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