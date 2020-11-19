عاجل.. القوات المسلحة: انفجار محدود بخط الغاز بمنطقة سبيكة

نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة، أن انفجارا محدودا قد حدث بخط الغاز بمنطقة سبيكة غرب الميدان بـ10كم دون وقوع أى إصابات أو خسائر.



نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة، أن انفجارا محدودا قد حدث بخط الغاز بمنطقة سبيكة غرب الميدان بـ10كم دون وقوع أى إصابات أو خسائر. وجارى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحدث.

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