الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب الجوى المصرى السودانى نسور النيل...

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للتدريب الجوى المصرى السودانى نسور النيل 1.

هذا فيما استمرت فعاليات التدريب الجـوى المشترك (نسور النيل – 1)، بمشاركة عناصر من القوات الجويـة المصرية والسودانية، وعناصر من قوات الصاعقة المصرية والسودانية، والذى ينفذ على مدار عدة أيام بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان الشقيقة.

وقد تضمنت المراحل الأولى للتدريب إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلاً على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.

من جانبه، تفقد الفريق ركن عصام الدين سعيد قائد القوات الجوية السودانية القوات المشاركة فى التدريب، واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب، وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح فى الأداء بين القوات المشاركة من الجانبين، مؤكداً على الاستفادة الكبيرة خلال التدريب، وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين القوات الجوية المصرية والسودانية فى المستقبل لحماية المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية، واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف من خلال اتباع أنسب الأساليب التكتيكية لتحقيق المهام تحت مختلف الظروف، بما ينعكس على جاهزية القوات الجوية لكلا البلدين ويساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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