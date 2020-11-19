أشرف رشاد للرئيس السيسيى: تحملت ما لا يتحمله بشر.. وأعدت الأمل فينا بعد اليأس

وجه المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن رسالة إلى الرئيس السيسى قائلًا:" فخامة الرئيس السيسي، لقد تحملت ما لا يتحمله بشر ووضعت روحك على كفك فداءً لوطنك، فستظل قائدنا وزعيمنا ومُلهمنا، ومصدر عزتنا وفخرنا فلقد أعدت فينا الأمل بعد اليأس، وزرعت فينا الثقة بعد الفشل، وجمعت شملنا بعد التشتت والانقسام، ورسخت الطمأنينة فينا بعد الخوف، وأنقذت مصرنا من جماعات الكفر والزور وجعلتها نورًا وضياءً لكل المصريين.

وتابع:" كل عام وسيادتكم بكل الخير، كل عام ومصرنا ناهضة وفي رخاء وعزة، وهامة المصريين مرفوعة في كل الميادين، كل عام وبأس مصرنا شديدٌ على كل من يحاول المساس بأمنها وأمن شعبها.

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وأختتم حديثه:" وفقكم الله لما يحبه وترضاه.. نبارك خطواتكم ونجدد دعمنا واصطفافنا خلفكم، وثقتنا الراسخة في مشروعكم الوطني.

