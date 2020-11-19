محمود محيى الدين: تقرير خبراء النقد يؤكد أن قتصاد مصر يسير فى اتجاه صحيح

وقال محيى الدين خلال لقاء عبر الإسكايب من واشنطن، مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج نظرة على فضائية، صدى البلد إن تقرير مجموعة خبراء صندوق النقد، يعد مؤشرا على أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح.

وأشار المدير التنفيذى للصندوق، إلى أن استهداف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، هو برنامج طموح ويستحق العمل عليه.

كما أشار الى أن وضع الدين الخارجى المصرى جيد وليس مقلقا.