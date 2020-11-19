المتحدث العسكري: انفجار محدود بخط الغاز بمنطقة سبيكة

أكد العميد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، حدوث انفجار محدود بخط الغاز بمنطقة سبيكة غرب الميدان بـ(10) كم، دون وقوع أى إصابات أو خسائر، مشيرًأ إلى أنه جارى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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