مايا مرسى تشهد إطلاق سلسلة حوارات "لازم نتكلم"

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم إطلاق سلسلة حوارات "لازم نتكلم" التى نظمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة لشرح كيفية القضاء على التحرش بحضور كل من الدكتورة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر ،هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة وعضو مجلس الأوصياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و د.هدى الصدة استاذة الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة القاهرة ، د.رباب المهدى استاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، عمر سمرة رائد أعمال ومتحدث تشجيعى ،ونادين أشرف طالبة بالجامعة ومؤسسة assault police ، وعدد كبير من المشاركين.

وفى كلمتها شددت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة على ضرورة مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، و الاستمرار في نشر الوعي بسبل مواجهته، وتشجيع السيدات والفتيات على الإبلاغ ، مؤكدة ان الدستور والقانون المصري يحمى حقوق المرأة.

واشارت رئيسة المجلس إلى أنه يوجد ٢٢ وحدة لمكافحة العنف والتحرش ضد المرأة فى الجامعات المصرية، مؤكدة على ضرورة تفعيل دور هذه الوحدات من خلال تشجيع الفتيات على الإبلاغ إذا تعرضن للعنف والتحرش، مشيدة بالإجراءات الحاسمة التي تتخذها الدولة المصرية في هذا الصدد.

وأشادت رئيسة المجلس بالدور الهام والمؤثر لمواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية فى تشجيع الفتيات والنساء اللاتى تعرضن للتحرش بعدم السكوت وعدم الخوف والابلاغ، والحراك المجتمعى الذى حدث بمساندة ضحايا التحرش ، مشيدة بصفحة assaulto police التى أسستها نادين اشرف احدى طالبات الجامعة الأمريكية على انستجرام والتى شجعت العديد من الضحايا على الافصاح عما تعرضن له، حيث تم تواصل الضحايا مع المجلس القومى للمرأة وتقديم بلاغات بشأن هذه الوقائع للنائب العام، مشيرة الى جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فى حل جميع الشكاوى التى يتلقاها من السيدات والفتيات اللاتى يتعرضن للتحرش او العنف من خلال الخط المختصر ١٥١١٥ او من خلال المقابلة الشخصية ، او عبر تطبيق الواتس اب 01007525600 .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الحملة التوعوية التى اطلقها المجلس منذ يومين على منصة انستجرام بالتعاون مع إنستجرام و المجلس القومى للطفولة والأمومة واليونيسف بعنوان #حاسبوا_على_كلامكم ، والتى لاقت استجابه كبيره وصدى من الشخصيات المؤثرة والمستخدمين ، و تهدف الى رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن الآثار النفسية للتنمر على الانترنت ومحاربته، واستخدام المنصات الاجتماعية بشكل ايجابى، وتتضمن الحملة ادوات لمكافحة التنمر وموارد دعم لتمكين المستخدمين وحمايتهم من التنمر على الإنترنت.

وأكدت الدكتورة كريستين عرب على أهمية ملائمة القانون فى كافة البلاد للدفاع عن الناجيات من التحرش مع عدم لوم الضحية ، وتسعى الأمم المتحدة إلى تغيير السلوك المجتمعى تجاه الضحية فى العديد من المدن الريفية.

واوضحت الدكتورة رباب المهدى استاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ان التحرش مشكلة مجتمعية مشيرة الى عدد من المبادرات لمناهضة التحرش مثل "الشارع لنا" و "شفت تحرش" وأخيرًا "assault police" وأكدت على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وأن يتم تقديم الدعم النفسي للناجيات من التحرش ،وشرحت دور التنشئة الاجتماعية وتأثيرها على اختفاء ظاهرة التحرش.

وعرضت نادين أشرف مؤسسة "assault police " بداية انطلاق الفكرة وانها لاقت الكثير من التشجيع لأن الكثير من الناجيات من التحرش قمن بعرض مشكلتهن وتم تحويلها للمجلس القومى للمرأة وتقديم بلاغات للنائب العام وتم معاقبة الجناة ،مضيفة انها واجهت العديد من التحديات لعدم القبول المجتمعى لفكرة الافصاح عما تم التعرض له .

واكد عمر سمرة رائد الأعمال ان انتشار قضية التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم وجود العديد من الرجال المساهمين فى التوعية بهذه القضية ساعده فى اطلاق التوعية عن التحرش على صفحته الشخصية واعتبارها جريمة مجتمعية والسكوت عنها يؤدى إلى انتشارها .

واكدت الدكتورة هدى الصدة استاذة الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة القاهرة ان وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تم إنشاؤها فى جامعة القاهرة فى عام 2014 واصبحت نموذج يقتدى به فى كثير من الجامعات وساهم فى نجاحها وجود إدارة واعية بتحديات المرحلة وتعاونها مع جمعيات أهلية والطلاب والطالبات.

اكد هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة وعضو مجلس الأوصياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أهمية تمكين المرأة وتأثير ذلك على قضايا التحرش والعنف الجنسي وانه يجب على جميع الرجال النظر للقضية بشكل شخصي كأب وابن وزوج حتى يتم الحد من هذه الظاهرة.