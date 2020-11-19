الصحة: الأماكن المغلقة التهوية تنقل عدوى كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان من التجمعات العائلية و التى يكثر فيها تعداد الأفراد، واضافت ان التجمعات العائلية وغيرها فى ظل الأجواء الباردة التى تشهدها البلاد حاليا فى أماكن مغلقة خطر كبير مما يسهل من انتشار وانتقال عدوى كورونا".

و اوضحت الوزارة، انه عند الاضطرار إلى استقبال الضيوف فى المنزل يفضل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، و هى يجب ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعى وعدم لمس الوجه يالايدى وغسل الأيدى باستمرار والتهوية الجيدة للمكان الموجود به أشخاص كثيرين.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الأماكن المغلقة التهوية وغير الجيدة تعتبر مناخا جيدا لانتقال عدوى فيروس كورونا.