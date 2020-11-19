رئيس اتحاد المصريين في أوروبا: 153 مركزًا بحثيًا يطورون لقاحات ضد كورونا

قال الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا إن من يبتكر الأمصال ليست شركات الأدوية بل مراكز الأبحاث على أن يقوم بالإنتاج مصانع الأدوية.

وأضاف خلال مداخلة، مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حوالي 153 مركز بحثي عمل منذ بداية العام على ابتكار لقاح ضد كورونا من اجل المكسب المعنوي والمادي في ظل المنافسة.