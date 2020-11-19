مصطفى بكري يهنئ السيسي بعيد ميلاده: «أنت في القلب.. كل سنة وانت طيب يا ريس»

قال الإعلامي مصطفى بكري إن اليوم التاسع عشر من نوفمبر، يوم ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي .. رجل أنقذ البلد من حرب أهلية كادت أن تندلع عاش ويعيش من اجل الآخرين واتخذ القرار الصعب في الوقت المناسب وانحاز للشعب المصري في 30 يونيو.
وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي شخصية عسكرية حافظ ويحافظ على أمن البلد ووقف مع الشعب ولم يتخاذل وتحدى واستمر في البناء في الوقت الذي يعمل فيه البعض على الهدم.
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