بهاء أبوشقة: انتخابات البرلمان تمت بنزاهة وشفافية وحرية كاملة

قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ورئيس حزب الوفد، إن الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشيوخ تمت بنزاهة وشفافية وحرية كاملة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات قام بوضعه مجلس النواب الحالي، يضم ضمانات غير مسبوقة بما يضاهي أعلى الضمانات في أي دولة ديمقراطية، موضحا أن ما يدلي به الناس في صندوق الانتخاب هو ما تفرزه النتيجة كون الإشراف القضائي على العملية الانتخابية منذ الإعلان عنها حتى إعلان النتيجة النهائية.

وأشار المستشار بهاء أبو شقة إلى أنه تم مراعاة الضمانات غير المسبوقة في قانون الانتخابات البرلمانية، موضحا أنه لا يوجد رقيب عن المواطن في الأدلاء بصوته لمن يشاء.



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وأكد رئيس حزب الوفد أن القيادة السياسية دعمت إصدار قانون الانتخابات لضمان حقوق الناخب، موضحا مجلس النواب يضم تمثيل لكافة فئات المجتمع.