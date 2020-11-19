المدير التنفيذي لصندوق النقد: قمة العشرين فرصة لتوفير لقاح كورونا للدول الفقيرة

قال الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن خسائر ال12 تريليون دولار التي ضخها العالم عبر قمة العشرين تكاليف كبرى لتدارك ازمة كورونا.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظر المذاع على قناة صدى البلد، أن الفرصة المناسبة في الأسبوع المقبل مع قمة العشرين للاستماع لقادة الدولة المتحكمة في الاقتصادات العالمية أن يكون هناك توفير للقاح كورونا للدول الأكثر فقرا.



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وتابع الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أنه في ظل وجود وباء عالمي فلن تتم الحماية لدولة لوحدها دون النظر لباقي سكان العالم فالحماية مشتركة.