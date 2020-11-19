ترقية 3 قمامصة ورسامة قس فى دير مار جرجس بالخطاطبة

رسم الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة، اليوم الخميس، ثلاثة من الآباء الرهبان القسوس بالدير فى رتبة القمصية، وهم الراهب القمص مكسيموس الجورجى، والراهب القمص شاروبيم الجورجى، والراهب القمص أباكير الجورجى.





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