صور .. مصر تحتفل باليوم العالمى للطفل المبتسر

يحتفل العالم فى يوم 17 نوفمبر من كل عام باليوم العالمى للطفل المبتسر، حيث يهدف هذا الاحتفال إلى التوعية، وتسليط الضوء على هؤلاء الأطفال المبتسرين الذين قد يتعرضون طوال حياتهم لأضرار صحية عديدة نظرًا لولادتهم المبكرة، واحتياجهم الى رعاية متخصصة وإلى دخول الحضانات إضافة إلى كونهم سبب رئيسى لارتفاع وفيات ومضاعفات حديثى الولادة.





يذكر أن الاحتفال باليوم العالمى للطفل المبتسر "ناقصى النمو أو الخدج " هو حركة عالمية انطلقت من إيطاليا عام 2008، لرفع الوعى العالمى بهذه المشكلة، حيث يولد فى كل عام من ربع إلى نصف مليون طفل مبتسر، وقد احتفل لأول مرة بهذه المناسبة على المستوى الدولى فى عام 2011.

وفى مصر، بدأت الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال الاحتفال باليوم العالمى للطفل المبتسر عام 2018، منذ ثلاث سنوات، من أجل رفع الوعى المجتمعى بالقضايا المفصلية الخاصة بصحة الأم والطفل والمرتبطة بالولادات المبكرة، حيث تصل معدلات الولادة المبكرة فى مصر إلى 18- 20 %، وتمثل 47 % من وفيات حديثى الولادة بالإضافة إلى كونها أحد أهم اسباب الإعاقة بين الأطفال فى مصر.

وأضاءت الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، أهرامات الجيزة وأبو الهول باللون الأرجوانى احتفالًا بهذا اليوم بالإضافة الى تنفيذ حزمة من الفعاليات التوعوية العلمية والمجتمعية.

وفى عام 2019، أضاءت الجمعية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برج القاهرة باللون الأرجوانى وعقد عدة جلسات حوارية وبرامج علمية لمناقشه الأسباب وراء ارتفاع معدلات الولادات المبكرة فى مصر، وكيفية تخفيض هذه المعدلات، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للأطفال المبتسرين وذويهم وذلك فى نادى شباب الجزيرة بالتعاون مع العديد من الهيئات العالمية والمحلية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى برنامج توعوى موسع بالمناطق الأكثر احتياجاً استفاد منه أكثر من ألفى أم و طفل.

وهذا العام 2020، وللعام الثالث على التوالى، ستقيم الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال الاحتفالية باليوم العالمى للطفل المبتسر فى محافظة أسوان بصعيد مصر بالتعاون مع مؤسسه مجدى يعقوب وصندوق تحيا مصر وجامعه اسوان والتى ستستمر على مدار 4 أيام فى الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2020، وتشمل العديد من الأنشطة المجتمعية فى قرى النوبة مع تدريب جيل من مقدمى المشورة الأسرية، قادر على رفع الوعى وتغيير المفاهيم بالإضافة إلى ورشة علمية للأطباء بجامعة أسوان ومؤتمر علمى موسع يشارك فيه العديد من الخبراء المصريين والعالميين فى مجال طب الأطفال والمبتسرين وأمراض القلب.

وسيتم ختام البرنامج بإضاءة معبد فيلة باللون الأرجوانى يتبعه سباق جرى من أجل أطفالنا ومستقبلهم فى الألف يوم الأولى من عمرهم.