فيديو.. محمود محيى الدين: نحتاج من 6 إلى 8 مليارات دولار لتوفير لقاح كورونا

قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى لدول الشرق الأوسط، إن التمويل يقف حائلا أمام إيصال لقاحات كورونا للناس حول العالم، مشيرا إلى أنه من المهم توصيل اللقاحات إلى العالم فى ظل عجز 28 مليار دولار، لتوفير اللقاحات للفقراء خلال العام.





وفى مداخلة عبر skype لبرنامج نظرة، مع الإعلامى حمدى رزق عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الخميس، أكد محيى الدين أن هناك عجز يقدر بحوالى 28 مليار دولار فى إطار منظمة الصحة العالمية، ذاكرًا أنه لا بد من التبرع بهم.

وتابع: "نحتاج من 6 لـ8 مليار دولار حتى نهاية العام الجارى، ليتم توفير لقاح كورونا وفقا للآلية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية".

وأشار المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إلى أن الدول التى ستكون لديها مشكلات فى الكهرباء والتبريد ستكون لديها معوقات، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بالتخزين والتوزيع الآمن والصحى للقاحات، فضلًا عن مشكلات تأمين الطواقم الطبية المطلوبة.

ولفت إلى أن هناك أنباء عن تطوير لقاحات كورونا، سواء فى أمريكا أو روسيا أو الصين، لافتًا إلى أن العام المقبل، سيشهد انتصارًا علميًا يحمل الأمل لمرضى كورونا.

وبين محمود محيى الدين، أن هناك اعتراضات فى أوروبا على الحصول على اللقاح نفسه، لافتًا أن هناك مليار إنسان ليس لديهم مياه، أغلبهم فى أفريقيا وهى أمور قد تكون مشكلة لنقل العدوى وليس للعلاج.