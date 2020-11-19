إنفوجراف .. مصر فى موسوعة جينيس

واليوم نجح صندوق تحيا مصر فى تسجيل رقمين قياسيين بتوفير أكبر قافلة تبرع بالدواجن، وأكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية على مستوى العالم وتسجليها بجينيس للأرقام القياسية . ويستعرض دوت الخليج أبرز الأرقام القياسية التى حققتها مصر ودخلت بها موسوعة "جينيس" العالمية. ومنها أرقام خاصة بالجراح العالمى مجدى يعقوب، وتصميم أكبر كلمة سلام بضفاف قناة السويس، وتسجيل كوبرى "تحيا مصر" الملجم فى الموسوعة، وغيرها من الأرقام والإنجازات.

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