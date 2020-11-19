فيديوجراف .. ملحمة تطوير مثلث ماسبيرو مستمرة

يجرى العمل على قدم وساق، فى ملحمة جديدة لتطوير مثلث ماسبيرو، لتعطى بشائر أمل جديد وحلم كان بعيد المنال بدأ يصبح أمراً واقعاً، متمثلا فى الانتهاء من أكثر من 62% من الأعمال الجارية.





ويوضح الفيديوجراف التالى استمرار ملحمة تطوير مثلث ماسبيرو: ومع استمرار الأعمال فى المشروع، تم الانتهاء حاليا من 10 أدوار فى 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو، فيما يجرى حاليا أعمال تشطيبات الواجهات وبناء الحوائط الداخلية. ويضم المشروع برجين بكل منهما 10 مصاعد و4 مداخل، حيث يصل ارتفاعهما بعد انتهاء الأعمال إلى 18 طابقا. كما من بين الإنشاءات برجان إداريان لتغطية تكاليف المشروع، فيما يستمر ضغط الأعمال للانتهاء من المشروع وتسليمه نهاية 2021، وفى سياق متصل بدأت المجتمعات العمرانية بدأت إنشاء 3 أصرح استثمارية تطل على النيل.

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