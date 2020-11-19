صور.. تدشين كنيسة العذراء مريم ورسامة 150 شماس بإيبارشية طما

جرت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسى، قبل بدء القداس، حيث تم تدشين ثلاثة مذابح بالكنيسة، وسمى المذبح الرئيسى على اسم القديسة العذراء مريم، والمذبح القبلى على اسم القديس يوسف البار، والمذبح البحرى على اسم القديسين يواقيم وحنة.

شمل التدشين أيضًا أيقونة حضن الآب البانطوكراتور "ضابط الكل"، الموجودة فى شرقية كل مذبح من المذابح الثلاثة وحامل الأيقونات بأيقوناته، كذلك أيقونات الكنيسة إلى جانب عدد من أوانى الخدمة، تلاها صلاة القداس الإلهى بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وجموع الشعب.







وخلال الكلمة الروحية التى ألقاها الأنبا اسحق، هنأ مجمع الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام وأعضاء مجالس الكنائس وكل شعب الإيبارشية، بتدشين الكنيسة، وأكد أن هذا اليوم وهو يوم ميلاد الكنيسة وهو نقطة بداية للعمل والخدمة.

كما قدم الشكر إلى كل القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية التى كان لها دور فى إقامة هذه الكنيسة.

وفى السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة 150 شماساً من أبناء الكنيسة فى رتبة "مرتل".

كان الأنبا إسحق قد أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ تدشين الكنيسة قبل أن تبدأ صلوات التدشين.

يذكر أن فكرة بناء كنيسة جديدة إلى جانب كنيسة الشهيد مار جرجس بذات القرية بدأت منذ أيام الأنبا مرقس مطران أبوتيج وطما وطهطا الراحل واستمرت هذه الفكرة حتى رسامة الأنبا فام، الذى رحب بالفكرة خصوصاً بعد زيارته للقرية، ورأى أن كنيسة مار جرجس ضيقة للغاية. وبدأ العمل.

وتأسست الكنيسة بعد تطورات كثيرة سنة 2001، وأُقيم أول قداس بعد إعادة فتح الكنيسة يوم الخميس المبارك 25 أبريل 2019 "خميس العهد"، فى عهد الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، وفى 19 ديسمبر 2019، قام بتدشين المعمودية، واكتملت الفرحة اليوم بتدشين الكنيسة.