محافظ الجيزة يجري جوله مسائية لمتابعة المشروعات الجارية

اجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جوله مسائية منذ قليل لتفقد نسب تنفيذ الاعمال في عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق احياء الهرم والعجوزة والدقي شملت موقف السرفيس بطريق المنصورية والرماية وتطوير شارع النيل وذلك في اطار المتابعه الدورية التي يتم تنفيذها للتاكد من تنفيذ الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها . رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء الهرم والدقي وجهاز السرفيس وهيئة النظافه .

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