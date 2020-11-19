موجز السوشيال ميديا.. تعليق مؤثر من كهربا بعد إصابته بفيروس كورونا.. وأول ظهور لـ أحمد حسن كوكا من داخل غرفة العزل

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشر أحمد حسن كوكا، مُهاجم منتخب مصر الاول لكرة القدم، وأولمبياكوس اليوناني، صورا له عبر حسابه علي "انستجرام" من داخل غرفة العزل وذلك بعد إصابته بـ فيروس كورونا المُستجد "كوفيد - 19"، عقب خوض مباراة الفراعنة أمام توجو.

وكان "كوكا" شارك أساسيًا مع المنتخب المصري في مباراة توجو الأخيرة والتي شهدت تفوق "الفراعنة" بنتيجة (3-1) ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا.

علق محمود كهربا لاعب النادي الاهلي على إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء مسحه طبية له اليوم قبل مران الفريق بملعب مختار التتش.

وكتب محمود كهربا عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام "الحمد لله على كل شيء covid-19 دعواتكم".

وأعلن النادي الأهلي رسميًا إصابة محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو لها من حلفه باريس مع زوجها محمد محسن احتفالا باليوم العالمي للرجل.

وظهرت هبة مجدي مع زوجها محمد محسن وهما يغنيان أغنية "اهواك " لعبد الحليم حافظ خلال الحفل وعلقت هبة مجدي قائلة "بمناسبة اليوم العالمي للرجل ... أهواك من حفلة محسن في باريس و لسه اللي جاي احلي".

نشر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي صورة له مع بدر بانون لاعب النادي الاهلي الجديد القادم من فريق الترجي المغربي.

وظهر امير توفيق مع بجر بانون من داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة وعلق قائلا " اهلا وسهلا بك في النادي الاهلي".