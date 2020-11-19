بينها كيانات غير شرعية.. السياحة والآثار تغلق 7 مراكز غوص

أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بالغلق الإداري لعدد سبعة مراكز غوص وأنشطة بحرية بمحافظة جنوب سيناء.
ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أنه تم إيفاد لجان للتفتيش علي مراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، والتي رصدت خلال عملية التفتيش والفحص مخالفات لعدد سبعة مراكز غوص وأنشطة بحرية من بينها كيانات غير شرعية تزاول النشاط دون الحصول علي ترخيص من الوزارة.
يأتي هذا في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار لمتابعة مدى التزام مراكز الغوص والأنشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، وبضوابط السلامة الصحية المعتمدة.
وهناك تشديدات صريحة من قبل وزارة السياحة والآثار بالالتزام بكافة الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية، حفاظا على العاملين بمراكز الغوص والرحلات البحرية والسائحين.
وتلزم وزارة السياحة والآثار كافة العاملين والفنادق وشركات السياحة والآثار بالالتزام بكافة الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى عدم تسريح العمالة السياحية.
يذكر أن التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بعدد من أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية، بحضور هشام جبر رئيس الغرفة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والغرفة خلال الفترة المقبلة لتطوير قطاع الغوص والأنشطة البحرية بما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية السياحية المستدامة.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمنظومة العمل في مجال الغوص والأنشطة البحرية، والضوابط المنظمة للعمل به والتي تضمن سلامة البيئة البحرية واتباع الارشادات السليمة ومنع الممارسات الخاطئة مع السائح والحياة البحرية، وخاصة في ظل تميز مصر عالميًا في هذا المجال.
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