بينها كيانات غير شرعية.. السياحة والآثار تغلق 7 مراكز غوص

أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بالغلق الإداري لعدد سبعة مراكز غوص وأنشطة بحرية بمحافظة جنوب سيناء.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أنه تم إيفاد لجان للتفتيش علي مراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، والتي رصدت خلال عملية التفتيش والفحص مخالفات لعدد سبعة مراكز غوص وأنشطة بحرية من بينها كيانات غير شرعية تزاول النشاط دون الحصول علي ترخيص من الوزارة.

يأتي هذا في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار لمتابعة مدى التزام مراكز الغوص والأنشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، وبضوابط السلامة الصحية المعتمدة.

وهناك تشديدات صريحة من قبل وزارة السياحة والآثار بالالتزام بكافة الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية، حفاظا على العاملين بمراكز الغوص والرحلات البحرية والسائحين.

وتلزم وزارة السياحة والآثار كافة العاملين والفنادق وشركات السياحة والآثار بالالتزام بكافة الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى عدم تسريح العمالة السياحية.