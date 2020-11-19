

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك الدائم والأول لمصر على مختلف القطاعات السياحية والتجارية، لافتا إلى أنه خلال اجتماعات الحكومة المصرية تظهر مكانة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وأن له تقديرا خاصا، حيث إن هناك مصالح مشتركة عدة تحكم العلاقات.

وقال "أبو العينين"، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى اليوم الخميس، إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا تستدعى ضرورة زيادة التعاون الاقتصادى والسياحى والتجارى والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأضاف رئيس مجلس الاعمال المصرى الأوروبي، أن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن أولويات الأنشطة الاقتصادية والضغط القائم على سلاسل القيمة فى بعض الدول لابد أن تتغير، مشيرا إلى أنه لابد من وضع رؤية جديدة بين مصر والعالم الخارجي.

أبو العينين لسفراء الاتحاد الأوروبي: أوروبا الشريك السياحي والتجاري الأول لمصر