أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك الدائم والأول لمصر على مختلف القطاعات السياحية والتجارية، لافتا إلى أنه خلال اجتماعات الحكومة المصرية تظهر مكانة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وأن له تقديرا خاصا، حيث إن هناك مصالح مشتركة عدة تحكم العلاقات.
وقال "أبو العينين"، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى اليوم الخميس، إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا تستدعى ضرورة زيادة التعاون الاقتصادى والسياحى والتجارى والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وأضاف رئيس مجلس الاعمال المصرى الأوروبي، أن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن أولويات الأنشطة الاقتصادية والضغط القائم على سلاسل القيمة فى بعض الدول لابد أن تتغير، مشيرا إلى أنه لابد من وضع رؤية جديدة بين مصر والعالم الخارجي.
أبو العينين لسفراء الاتحاد الأوروبي: أوروبا الشريك السياحي والتجاري الأول لمصر
ولفت "أبو العينين" إلى أن استقرار وأمن مصر من استقرار وأمن العالم كله، ضاربا مثالا بالانتخابات الأمريكية التى تؤكد أنه لا شيء ثابت وأن تلك الانتخابات ستخلق منظومة ووضوح الرؤى حول العلاقات الأوروبية العربية والأوروبية الأوروبية.
اشار رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، الى أن ما يتم حاليا فى فرنسا من الإعلان ونشر صور مسيئة للرسول سوف يؤدى إلى تأجج الإرهاب ومشاعر الغضب لدى المسلمين، وهو أمر مرفوض.
وقال "أبو العينين"، إنه سيتم التواصل مع البرلمان الأوروبى في هذا الشأن، لافتا إلى أن حرية التعبير لا يمكن أن تصل إلى الإساءة للرسل والأديان، فهذا لا يمت لحرية التعبير بصلة، ولابد أن تتوقف الحرية عند بداية تجاوز حرية الآخرين.
وطالب رئيس مجلس الأعمال المصرى الاوروبى، بإصدار قوانين وتشريعات دولية تجرم التعدى على الرسل والأديان، حتى نحرم الإرهاب من استغلال أصحاب النفوس الضعيفة والتأجج فى العالم.
ونوه "أبو العينين" إلى دوره فى اعتذار رئيس البرلمان الأوروبى عند الإساءة للرسول فى الدنمارك، حيث توجه بملف عن الإساءة للبرلمان الأوروبى، مؤكدا أنه لا يمكن التعاون وهناك ما يهدد هذا التعاون بالإساءة وهذا أمر مرفوض.
ودعا محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، الاتحاد الأوروبى للتدخل وممارسة الضغط على إثيوبيا للوصول إلى حل للأزمة القائمة بسبب سد النهضة، لافتا إلى أنه لا يعقل أن تتحكم دولة فى مصير وحصة مياه مقررة لشعب آخر ولا تفكر فى انخفاضها.
وأضاف "أبو العينين" خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى اليوم أن ما تفعله إثيوبيا لا يؤكده قانون أو عرف دولى، لافتا إلى أن مصر ليست ضد تنمية إثيوبيا أو بناء السد ولكن دون المساس بحقنا فى مياه النيل والحصة الخاصة بنا وهى 55 مليار متر مكعب.
ولفت رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أنه يمكن لرجال الأعمال المصريين مساندة إثيوبيا فى تنميتها الاقتصادية دون المساس بحقوق مصر فى مياه النيل.
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