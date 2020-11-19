بنك مصر يوفر قرض مشروعى لتحقيق الأحلام للشباب.. اعرف تفاصيله

وفر بنك مصر قرض مشروع لتحقيق أحلام الشباب بالمشروعات التى يتمنون أن يبدأوا حياتهم بها، بما يدفع عجلة الاقتصاد في مصر حيث أن الكثير من الشباب يرغب بدء مشروع خاص به، وتبقى الأموال عائق أمامه لذا وفر بنك مصر قرض مشروعي.

قيمة القرض من بنك مصر

تتراوح قيمة القرض من 250 ألف جنيه حتى 6 ملايين جنيه لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة، وتتراوح مدة القرض من سنة وحتى 7 سنوات متضمناً فترة السماح طبقاً لطبيعة المشروع.

سعر الفائدة على قرض مشروعي

حدد بنك مصر عائد 5% بسيط متناقص للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة طبقا لمبادرة البنك المركزى المصرى، وبالنسبة لحديثي التأسيس (الأنشطة الجديدة) يكون رأس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري من 50 ألف جنيه حتى أقل من 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية.

ومن 50 ألف حتى أقل من 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية.

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نسب التمويل من بنك مصر للمشروعات

تصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للآلات والمعدات، وتصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للسيارات، وتصل نسبة التمويل إلى 100% بالنسبة لرأس المال العامل.

الأوراق المطلوبة على قرض مشروعي من بنك مصر

يقدم تحيا مصر إليكم الأوراق المطلوبة على قرض مشروعي من بنك مصر على النحو التالي:

1-مستخرج حديث من السجل التجاري، صورة من البطاقة الضريبية.

2-صورة رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة أو نهائية أو السير فى إجراءات الترخيص أو عدم خضوع النشاط للترخيص).

3-الموقف الضريبي والتأمينى.

4-صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار.

5-ميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى آخر ثلاث ميزانيات للشركات القائمة.

7-صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته (في حالة شركات الأشخاص والأموال).