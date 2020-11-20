فن الخطابة بين الماضى والحاضر .. كتاب جديد لوزير الأوقاف : تحتاج إلى خبرة

صدر حديثا لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، كتاب "فن الخطابة بين الماضى والحاضر"، إذ يؤرخ الكتاب للخطابة عبر عصورها المختلفة بين الماضى والحاضر من العصر الجاهلى إلى العصر الحديث.





ويبين الكتاب، أن الخطابة علم وفن وليست صنعة من لا صنعة له، وأنها تحتاج إلى خبرة ودربة ودراية بفنون القول وضروب الكلام، إذ أن لكل لون من ألوانها ثقافته الخاصة، سياسية كانت أو دينية، أم قضائية وبرلمانية واجتماعية. ويبرز الكتاب، أهم عوامل نجاح الخطبة من التأثير بالحال والمقال، واللمحة والإشارة، وتمثيل المعانى، والقدرة على الإقناع بالحجة والبرهان.

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