الوزراء ونجوم الفن يحتفلون بإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لصندوق تحيا مصر

احتفل د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء ونجوم الفن والإعلام ولفيف من قيادات العمل المدني والتطوعي بإطلاق صندوق "تحيا مصر " لأكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم ورعاية مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية ودخول الصندوق لموسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية وذلك بمسرح فندق الماسة بالعاصمة الإدارية.

وأشار مدبولي إلى أن ما يحدث اليوم هو إنجاز يُضاف إلى قائمة نجاحات "صندوق تحيا مصر"، ذلك الصرح الذى أُسس بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصبح قناة إضافية مهمة تسير جنبًا إلى جنب مع باقى مؤسسات الدولة ومنظمات العمل المجتمعى والقطاع الخاص، لتؤتى ثمارها فى تنمية مستدامة، لا يلين عزم الدولة عن السعى لتحقيقها رغم الصعوبات التى تواجهها.

وأوضح رئيس الوزراء أن "صندوق تحيا مصر" استطاع أن يشمل بجهوده نواحى تنموية وخدمية متنوعة، من خلال برامجه ومشروعاته فى مجالات الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادي، فضلًا عن دعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات.

وتابع رئيس الوزراء أن ما نراه اليوم من قوافل ومبادرات، هو ثمرة تعاون أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى وصندوق تحيا مصر؛ لتوفير حياة كريمة وآمنة للأسر الأولى بالرعاية، لاسيما ونحن نواجه جائحة "كورونا" التى ضربت العالم خلال العام الجاري، ولعل ذلك يشكل حافزا لتشجيع وتدعيم هذا التعاون على المدى البعيد، لاسيما لتوحيد جهود العمل المجتمعي، وكذا توفير آليات مرنة لتحسين أحوال الأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن توفير أفضل خدمة ممكنة للرعاية الصحية لتلك الأسر.

وفى ختام كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لرعايته لهذه الاحتفالية، كما قدم الشكر لكل من ساهم فى الإعداد والتحضير لإطلاق هذه القوافل الإنسانية، التى تعكس مدى الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن.

وعقب إنهاء كلمته، هنأ رئيس الوزراء صندوق تحيا مصر على نجاحه فى تسجيل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر تبرع بالمواد الغذائية على مستوى العالم.

كما أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها تفخر بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر" وتؤمن أن التعاون بين الوزارة والصندوق، شراكة استراتيجية لتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي تخدم المجتمعات المحلية في المناطق الأكثر احتياجا، والأخرى التي تخدم المشروعات التنموية المتنوعة والكثيرة.

وأضافت الوزيرة أن الصندوق ساهم بـ180 مليون جنيه مصرى، لدعم صندوق الاستثمار الخيرى للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى الشراكة مع الوزارة في حماية الأشخاص بلا مأوى، بتكلفة 114 مليون جنيه، وبرنامج تمويل متناهى الصغر "مستورة" لبنك ناصر الاجتماعى بإجمالى 250 مليون جنيه، وإصلاح خسائر السيول بتكلفة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهماته العديدة فى البرنامج الرئاسى "حياة كريمة" بمئات الملايين بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

شارك في الاحتفالية اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر ومن الوزراء د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، د.طارق شوقي وزير التعليم، أسامة هيكل وزير الإعلام، د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

ومن قيادات المجتمع المدني وشركاء النجاح لصندوق "تحيا مصر" رجل الأعمال أحمد أبو هشمية ، محمد الأمين، باسل سماقية، د.سامر يوسف ورباب عبد العاطي.

ومن نجوم الفن: يسرا ، الهام شاهين ، نهال عنبر ، السورية سوزان نجم الدين ود.مدحت العدل والمنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر وتامر الصراف وحرمه رانيا فريد شوقي وأميرة مختار كريمة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والإعلاميات مني عبد الغني وبوسي شلبي ودعاء فاروق وأسما رؤوف.