انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن تقريرها بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 19 نوفمبر والإجمالي يقفز لـ111955 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة من قليل أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 19 نوفمبر الجاري، وسط زيادة مستمرة بأعداد الإصابات وتوقعات بارتفاعها خلال الثلاثة أشهر القادمة تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، وهذا ما أكده اليوم نائب حميات إمبابة، مشيراً إلى أن الموجة الثانية لفيروس كورونا لو دخلت مصر على غرار الدول الأخرى سيكون هناك كوارث وشدد على تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 19 نوفمبر

ووفق بيان الصحة اليوم عن آخر 24 ساعة، فقد أعلن المتحدث الرسمي للوزارة عن تسجيل 143 حالة تعافي جديدة وارتفاع إجمالي حالات التعافي لـ 101564 حالة، وتؤكد الصحة دائماً بجميع تقاريرها على خروج كل الحالات المذكورة من مستشفيات العزل الصحي بعد تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما وصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم 342 حالة إصابة جديدة، بزيادة 13 حالة عن الأمس، ليرتفع مؤشر الإصابات بكورونا منذ بداية دخول كورونا إلى مصر وحتى اليوم إلى 111955 حالة.

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ووفق بيان وزارة الصحة فقد ارتفع مؤشر الوفيات اليوم إلى 13 حالة وفاه جديدة، لتصل إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 6508 حالة، وسط تخوفات كبيرة من موجة ثانية محتملة ترفع الإصابات والوفيات.