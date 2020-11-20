كل ماتريد معرفته عن برنامج مكافآت من بنك القاهرة

يقدم تحيا مصر كافة التفاصيل عن برنامج مكافآت من بنك القاهرة فهو يستهدف تجميع نقاط من خلال بطاقات بنك القاهرة الائتمانية واستبدلها في أي وقت من أي محل تجاري.

بنك القاهرة



ونشر بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "مع برنامج مكافآت بنك القاهرة هتقدر تجمع نقاط ببطاقة بنك القاهرة الائتمانية وتستبدلها براحتك تحجز بيها تذاكر طيران وغرف فنادق أو تحولها كاش باك علي بطاقتك الائتمانية أو تدفع بيها عند أي تاجر في مصر أو وانت مسافر أو كمان اونلاين مع تطبيق Pay With Rewards كل ده ومزايا تانية كتير".