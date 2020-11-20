نشرة الحوادث اليوم .. تطورات في قضية سفاح الجيزة وحبس سائق أتوبيس الهرم

يقدم موقع تحيا مصر نشرة أخبار الحوادث اليوم وأهم القضايا المُثارة داخل المحاكم، ونكشف عن تفاصيل جديدة لأخر مستجدات القضايا المثيرة للجدل في مصر وعلى مواقع السوشيال ميديا. وأبرزها العثور على زوجة سفاح الجيزة على قيد الحياة وحبس سائق أتوبيس الهرم.

سفاح الجيزة



نجحت الأجهزة الأمنية في العثور على فتاه تزوجها قذافي فتحي والمعروف إعلاميا بسفاح الجيزة "على قيد الحياة"، حيث انتقلت مأمورية إلى مدينة المنصورة وتبين أن الفتاه على قيد الحياه، وكشفت أن المتهم تزوجها وعقد قرانه عليها لمده 6 أشهر فقط ولكن دون أن يتم الزفاف.

وبينت التحريات أنه تم التوصل إلى إقامة المتهم في مدينة المنصورة لمدة 9 أشهر بعد مغادرته الجيزة، وقبل الذهاب إلى الإسكندرية والإقامة بها وتبين أنها زوجته حتى الأن ولم يطلقها، موضحة أن والد الفتاة رفع عليه دعوى تبديد منقولات زوجيه وصدر ضده حكم قضائي ولكنه اختفى عن مدينة المنصورة حتى كشفت وسائل الإعلام أنه سفاح الجيزة.

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ضحايا حادث انقلاب اتوبيس الهرم



حالة من الحزن خيمت على مواقع السوشيال ميديا، بعد إعلان الحالة الصحية لضحايا حادث انقلاب أتوبيس الهرم وجميعهم من الأطفال، عدا 3 حالات في وضع خطر وهم السائق ومُدرستين.

كشف التقرير الطبي الذي حصلت عليه جهات التحقيق في الحادث الذي وقع أمس الأربعاء، أن هناك 8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة عدا طفلة عمرها 10 سنوات تحت الملاحظة ومدرسة أيضا تحت الملاحظة بالرعاية المركزة وتستعلم النيابة عن حالة باقي المصابين من الطلاب للتأكد من سلامتهم والوقوف على الوضع الصحي لهم.

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حبس سائق اتوبيس الهرم



قررت نيابة الهرم، حبس سائق أتوبيس مدرسة الإبداع الدولية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن حالات المصابين حيث تبين أن أعمار الطلاب مستقلي الأتوبيس تتراوح ما بين 6 إلى 16 سنة وهناك 8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة عدا طفلة عمرها 10 سنوات تحت الملاحظة ومدرسة أيضا تحت الملاحظة بالرعاية المركزة وتستعلم النيابة عن حالة باقي المصابين من الطلاب للتأكد من سلامتهم والوقوف على الوضع الصحي لهم.

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