فيديو .. التعليم العالى : 4 حالات إصابة بكورونا بالجامعات منذ بدء الدارسة

وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، على فضائية dmc، أوضح عبد الغفار، أن عدد الحالات المؤكدة بين طلاب الجامعات لا يزيد عن أربع حالات، أما حالات الاشتباه فعدد الإصابات يقدر بالعشرات، من إجمالى 3 ملايين طالب فى جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، مضيفا: "مستعدون للسيناريو الأسوأ لكورونا والتعامل مع أى زيادة".
وتابع أن هناك 31 مستشفى جامعى على أهبة الاستعداد للتعامل مع أزمة كورونا، لافتَا إلى أن أجزاء من جميع المستشفيات مخصصة لكى تكون مكان للعزل، وكل مستشفى يوجد بها لا يقل عن 10 أسرة عناية مركز للحالات التى فى حاجة للحجز.
وبين المتحدث باسم التعليم العالى، أن الامتحان الإلكترونى خيار جاهز حال زادت إصابات كورونا فى مصر، أو تقسيم الطلاب خلال فترات أطول مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، من خلال ارتداء الكمامة ووجود مسافة لا تقل عن 2 متر بين كل طالب واَخر.
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