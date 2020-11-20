وزير الخارجية الفرنسى يؤكد لأمين رابطة العالم الإسلامى احترام بلاده للإسلام

تلقّى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اتصالًا هاتفياً هذا المساء من معالي وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، تناولا فيه مناقشةَ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح الوزير لودريان لمعالي أمين عام الرابطة خلال الاتصال، أن فرنسا تكنُّ الاحترامَ للإسلام، وأن المسلمين الفرنسيين هم جزءٌ من الجمهورية الفرنسية. فيما أكّد الدكتور العيسى، لمعالى الوزير الفرنسى مواقف الرابطة الواضحة والمعلَنةَ للجميع فى الموضوعات ذات الصلة. جديرُ بالذكر أن رابطة العالم الإسلامى تعتبر الصرحَ الإسلامى الكبير، الذي ينضمُّ تحت لوائه آلافُ العلماء والمفكرين المسلمين وملايين الشعوب الإسلامية من مقرها الرئيس، حيث القبلةُ الجامعة للأمة الإسلامية فى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

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